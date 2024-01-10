KO-MEK ile sesleri daha gür çıkıyor

KO-MEK’in Türk işaret dili eğitimleriyle artık işitme engelli vatandaşların sesi daha gür çıkıyorKOCAELİ (İGFA) - Her alanda olduğu gibi sosyal belediyeciliğin de öncüsü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. KO-MEK’te verilen birbirinden önemli eğitimlerin yanı sıra işaret dili eğitimi; toplumun özel gereksinimli bireylere bakış açısının değişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda KO-MEK Yahya Kaptan Kurs Merkezi Türk işaret dili kurslarında eğitim gören kursiyerler Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek pratik yapma şansı buldu.

TANIŞARAK PRATİK YAPTILAR

Sivil Toplum Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada dernek üyesi özel gereksinimli üyeler KO-MEK kursiyerleri ile tanışarak işaret dili ile günlük sohbet gerçekleştirdi. Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen tanışma toplantısında Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri kursiyerlerimize pratik yapmaları konusunda yardımcı oldu.

Türk işaret dili kursiyeri Hatice Karagöz, “KO-MEK işaret dili kursuna gelerek işitme engelli arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Bu konuda biz çok geç kaldık ama benim 12 yaşında kızım var ona öğrendiklerimi aktararak onun zamanında bu konuda eğitim almasını sağlamak istiyorum. İşitme engelli arkadaşlarıma ve sokakta karşılaştığım vatandaşların sesi olmak için KO-MEK’te eğitim almayı tercih ettim. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SESSİZLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUM”

Bir diğer kursiyer Ayşe Kaplan Muti ise “Birçok kamu kurumunda ya da iş yerinde işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilecek personel ya da vatandaş ne yazık ki az bulunmakta. Ben buraya gelerek dışarda karşılaştığım engelli bireylere yardımcı olmak ve onların sesi olmak için işaret dili öğreniyorum” ifadesini kullandı.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla konuşan Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Üyesi Zehra Soydan, ‘’Burada olmaktan çok mutluyum. KO-MEK kursiyerlerinin böyle bir pratik eğitim almak istediklerini duyunca hemen üyelerimizle birlikte buraya geldik. Buraya gelen kursiyerlerle birlikte bol bol pratik yaparak onlara destek olduk, yanlış bildiği durumları düzelttik. İşitme engelli vatandaşlarımız genellikle sessiz kalmayı tercih ediyor ama bu kurslar sayesinde artık sesimiz daha gür çıkıyor” açıklamasını yaptı.