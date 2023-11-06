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KO-MEK ile “hayata en güçlü kaynak”

EĞİTİM 06.11.2023, 15:53
KO-MEK ile “hayata en güçlü kaynak”

Kaynakçılık artık bir erkek işi olmaktan çıktı. KO-MEK sayesinde kadın kursiyerler alışılageleni yıkarak, iyi birer kaynak ustası olma yolunda ilerliyorKOCAELİ (İGFA) -  12 ilçede 44 kurs merkezinde meslek ve sanat eğitimlerine son sürat devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kadın girişimcilere destek vermeyi sürdürüyor. KO-MEK Elektrik Arg Kaynakçılık kursuna katılan 4 kadın kursiyer, KO-MEK ile geleceklerine en önemli kaynağı yapmanın olanağını yaşıyor. “Kadından kaynakçı mı olur?” düşüncesini KO-MEK ile yıkan kadın kursiyerler, başarılarıyla erkeklerden çok daha iyi birer kaynak ustası olabileceklerinin sinyalini veriyor.

KO-MEK’LE HAYATA YAPILAN KAYNAK

KO-MEK, Elektrik Arg Kaynakçılık kursu eğitimleri yeni eğitim döneminde diğer branşlar gibi derslerine son sürat başladı. SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde başlayan istihdam odaklı eğitimlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ancak bu kurs, kursiyerleri açısından önemli bir ayrıntı ile göze çarpıyor. Kaynakçılık kursunda erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerlerin yer alması, kadınların her alanda kendilerine olan güvenlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Duygu Savaş, Özgür Sarı, Hediye Ör, Nazlıhan Torun tulumlarını giyerek kaynakçılık alanında tecrübe edinmek için var güçleriyle çalışıyor.

KO-MEK’TE ÖĞRENMEK ÇOK KEYİFLİ

Bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışan Duygu Savaş konuşmasında, “Ben uzun zamandır öğrenmek istiyordum kaynak işini, ev işlerini yapmayı çok seviyorum buraya arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Kaynakçılık bence erkeklerin değil kadınların daha iyi yapabileceği bir alan çünkü özen isteyen, titizlik isteyen bir iş. KO-MEK’e geldiğim için çok mutluyum, burada öğrenmek çok keyifli ve kolay” dedi.

128 SAATLİK EĞİTİM

KO-MEK’in Elektrik Arg Kaynakçılık Kursu yeni eğitim döneminde SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezi’nde uzman eğitmenler gözetiminde devam ediyor. Haftada 40 saat, toplamda 128 saatlik bir eğitimi kapsayan kurs hafta için her gün gerçekleştiriliyor.

NELER ÖĞRETİLİYOR?

Ağır iş sanayi dalında yer alması nedeniyle kursta ilk olarak iş güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Ardından kaynakçılığa giriş basamağı ile derslere başlanıyor. Eğitmenler bu etapta kursiyerlere metal malzemeleri tanıtarak, kaynak kabiliyetlerini anlatıyor. Teorik bilgilerin sonrasında ise uygulamaya geçiliyor. Bu etapta düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımı öğretiliyor. Parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesiyle köşe kaynak yapımı da yine dersler çerçevesinde kursiyerlere aktarılıyor. KO-MEK’ten bu eğitimleri alan kursiyerler aldıkları sertifikayla sektörde kolaylıkla iş bulma olanağına kavuşuyor.

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