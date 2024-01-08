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KO-MEK için her hafta 1200 km yol yapıyorlar

EĞİTİM 08.01.2024, 15:48
KO-MEK için her hafta 1200 km yol yapıyorlar

KO-MEK’ten eğitim almak isteyen vatandaşları kilometrelerce yollar ve zorluklar bile engelleyemiyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), ortaya koyduğu başarılı eğitimler ve kursiyerlerine sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası ile yeni bir iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut kapısı olmaya devam ediyor. Verdiği kaliteli eğitimler sayesinde istihdama sağladığı katkı ile adından söz ettiren KO-MEK için vatandaşlar kilometrelerce yol kat ederek eğitim almaya geliyor.

UŞAK, AFYON VE ESKİŞEHİR’DEN

KO-MEK’te eğitim alabilmek için Uşak-Kocaeli arasında gidiş-geliş 1200 km yol kat ederek SEKA Ustam Mesleki Eğitim Merkezinde verilen fiber optik kursuna katılan Ali Taşpınar bu durumdan oldukça memnun. Uşak Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 yıldır elektrik öğretmenliği yapan 49 yaşındaki Ali Taşpınar araştırmaları sonucunda İzmir, Konya gibi çevre illerde fiber optik eğitimi veren kurs bulamayınca sosyal medyadan karşısına çıkan KO-MEK’e başvurmak için hemen harekete geçiyor. Kendisi için başvuru yapan Taşpınar aynı zamanda Afyon’da bulunan Ahmet Karakuzu ve Eskişehir’de ikamet eden yeğeni Naim Sönmez’i de ikna ederek KO-MEK’e kayıt yaptırmalarına öncülük ediyor.

1200 KMLİK YOL ONLARI YILDIRMADI

KO-MEK te eğitim alabilmek için Ali Taşpınar öncülüğünde hareket eden kursiyerler Uşak, Afyon, Eskişehir’i kat ederek 600 km yolculuğun sonunda İzmit’te bulunan kurs merkezine ulaşıyor. Perşembe günü gelerek haftada 2 gün olan eğitime katılan kursiyerlerimiz bir gece konaklayarak cuma günü akşam tekrar kursa katılıp haftalık programı tamamlıyor. Tekrar dönüş yoluna düşen kursiyerler geri dönüş yolunda Eskişehir, Afyon ve Uşak yolunda 600 km daha kat ederek KO-MEK’te eğitim alabilmek için 1200 km yol gitmiş oluyor.

KO-MEK kurslarında gördüğü samimi ortamdan oldukça memnun olan Uşaklı Ali Taşpınar, “Elektrik öğretmeniyim buraya Uşak’tan geliyorum. Araştırmalarım sonucunda İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde bu tür kurslara talep olmadığı için açamadıklarını söylediler ama KO-MEK’e ulaştığımızdaysa hemen bir sonraki kursa kayıt yaptırdık. Bu kursu araştırıp bulduktan sonra yeğenimi ve kuzenimi de arayarak bu fırsatı kaçırmamak için kayıtlarını yaptırdım. Yolculuğumuz mutlaka zor oluyor ama bu zamanda bu kadar kaliteli eğitim alıyor olmamız bu zorluğa değiyor. Bu kursu seçmemde 2 sebebim var birincisi kendimi geliştirip öğrencilerime daha faydalı olabilmektir. İkincisi ise emekli olduktan sonra teknik olarak fiber altyapı alanında çalışmak istiyorum. Bu belge benim için çok önemli ve değerli olacak bu yüzden tüm zorluklara değiyor. Ben bize bu fırsatı veren KO-MEK’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

KO-MEK’TEN TÜM TÜRKİYE HABERDAR OLMALI

Afyonkarahisar’da bilişim ve yazılım üzerine ticaretle uğraşan Ahmet Karakuzu ise konuşmasında, “Kuzenim Ali Taşpınar aracılığıyla KO-MEK’ten haberdar oldum. Yolculuğumuz biraz zorlu geçiyor ama bizimde geleceğe dair planlarımız var bunun için kursa gelmeye değiyor. KO-MEK te eğitimler bizim için çok güzel gidiyor. Burası ayrıca alt yapı donanımı olarak çok iyi. Bence bu kurstan tüm Türkiye’nin haberi olmalı ve bilişimle uğraşan bu işe gönül veren herkes KO-MEK te eğitim almalı” ifadesini kullandı.

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