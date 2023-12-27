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KO-MEK 2023'te de çok farklıydı

EĞİTİM 27.12.2023, 10:16
KO-MEK 2023'te de çok farklıydı

2022-2023 döneminde 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek bu yılı da dolu dolu geçiren KO-MEK, yine birçok başarıya ve ilke imza attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2023 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

12 ilçede 44 kurs merkezinde 378 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, bu yıl da halk üniversitesi olmanın gururunu taşıyor. Dönem başındaki 100 bin kursiyer hedefine 101 bin 316 kursiyere eğitim vererek ulaşan KO-MEK, bu alanda yeni bir rekorun sahibi oldu. Uzunçiftlik kurs merkezinin açılışı ile birlikte kurs merkezleri sayısını 44’e çıkaran KO-MEK, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte toplamda 881 bin 898 kursiyere eğitim verdi.

EV BECERİLERİYESLE HAYATA HAZIRLIK

Meslek ve sanat eğitimlerine devam eden KO-MEK mevcut branşlarda eğitime başlayan kursiyerler ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimlere devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaz aylarında da boş durmadı. Çocukların bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak için yaz tatilinde ev becerileri atölyeleri açan KO-MEK binlerce çocuğa yeni beceriler kazanmalarının önünü açtı. Kuaförlük, giyim, resim ve müzik gibi önemli branşlarda eğitim alan çocuklar artık kendi başlarına bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşadı.

12 İLÇEDE 12 EŞSİZ SERGİ

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği geleneksel ilçe sergileri bu yıl da yapıldı. Adeta karnaval havasında rengârenk bin bir çeşit el emeği ürünün sergilendiği 12 ilçe sergisine binlerce ziyaretçi katılarak kursiyerlerimizin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın açılışını yaptığı sergilerde müzik branşı ve uygulamalı branşlar birbirinden güzel performanslar sergileyerek sergilere renk kattı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık geleneksel hale gelen KO-MEK Hurması projesini hayata geçiren KO-MEK, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir olarak gönüllerine taht kurdu. KO-MEK Vefası projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek veren KO-MEK kursiyerleri, çocukların neşesi olmayı da başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen KODELİG’23 Robotik Kodlama yarışması ile okullara kurulan KODELİ atölyelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. KODELİG’23 robotik yarışmalarında öğrenciler; Tasarla Çalıştır, Çizgi İzleyen, GezGör Kocaeli, Mini Sumo, Hedefi Bul, Temel Çizgi İzleyen, Robotik Halk Oyunları ile Ulusal ölçekte TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından geliştirilen Siberlab sanal ortamına bağlanılarak, Bayrağı Yakala (Capture The Flag) (CTF) yarışması olmak üzere 8 kategoride yarışarak başarılı olmak için ter döktü. 532 öğrencinin dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonucunda dereceye girenlere Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ödülleri takdim edildi.

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