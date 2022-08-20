Kız yurdu ve akademi lise öğrencilerinin üniversite başarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Liseler ve Konuk Evi Kız Yurdu’nda eğitim alan öğrencilerden 851’i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Akademi Liseler ve Konuk Evi Kız Yurdu’nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, 2022 YKS'de başarı göstererek hayallerindeki mesleğe bir adım daha yaklaştı.

Tıp, eczacılık ve hukuk fakülteleri

Üniversite sınavlarına Akademi Lise’de ücretsiz hazırlanan 790 öğrenci üniversiteyi kazandı.

Öğrencilerden 361’i aralarında tıp, eczacılık ve hukuk fakültelerinin de olduğu lisans programlarına, 429’u ise ön lisans programlarına yerleşti.

Akademi Liseler, üniversiteye hazırlık temel derslerinin yanı sıra öğrencilere soru çözme konusunda da yardımcı oldu.

Özellikle kalabalık aileler nedeniyle evde ders çalışma ortamı bulamayan öğrenciler akademi liselerde eğitmenlerin de desteğiyle sınava hazırlanma imkânı buldu.

Merkezlerde ayrıca gençlerin sınav stresini atması ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Konuk Evi Kız Yurdu

Kırsalda eğitim imkanına ulaşmada zorluk çeken kız çocuklarına yönelik ücretsiz hizmet veren Konuk Evi Kız Yurdu’nda kalan 100 öğrenciden 61’i hayallerindeki okula yerleşme fırsatı yakaladı.

Öğrencilerden 38’i aralarında tıp, eczacılık ve hukuk fakültelerinin de olduğu lisans programlarına, 23 öğrenci ise ön lisans programlarına yerleşmeye hak kazandı.

Barınma ve yemek gibi ihtiyaçların karşılandığı yurtta Lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına sıkı bir eğitimle hazırlandı.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitimler verdi.

Eğitim dönemi boyunca öğrenciler, yıl içinde gerçekleşen kültürel ve sosyal aktivitelerden de yararlanma imkânı buldu.

Ders çalışmak için tam donanıma sahip Akademi Liseler ve Konuk Evi Kız Yurdu, önümüzdeki dönem de yeni misafirlerini ağırlayarak öğrencileri istedikleri üniversiteyi kazanmaları için hazırlayacak.