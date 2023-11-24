Kitapseverlere 24 Kasım'a özel fuar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştireceği Antalya Kitap Fuarı 24 Kasım Öğretmenler Gününde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl bu yıl 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 13. Antalya Kitap Fuarı 24 Kasım Cuma günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kitap Fuarında bu yıl 263 yazar ve 204 ulusal ve uluslararası yayınevi Antalyalılarla buluşacak. “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek kitap fuarının bu yılki açılış onur konuğu ünlü yazar Ahmet Ümit olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde resmi açılış töreni gerçekleştirilecek, bu yıl öğretmenlere ithaf edilen kitap fuarında, birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla buluşacak.

DEĞERLİ YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Ayşe Kulin, Barış Doster, Barış Terkoğlu, Feyza Altun, Barış Pehlivan, Prof. Dr. Celal Şengör, Cihad Yaycı, Dilara Pamuk, Ezo Sunal, Akademisyen anne Saniye Bencik Kangal, Hakan Günday, Işıl Işık, İlker Başbuğ, İrfan Değirmenci, Yılmaz Özdil, İsmail Küçükkaya, Saadet Özkan, Mine Söğüt, Mete Yarar, Serhat Yabancı, Timur Soykan, Nurullah Genç, İnci Aral, Murat Ağırel, Moruvaki, Zeynep Oral, Serkan Karaismailoğlu, Müfit Can Saçıntı gibi bir çok değerli yazar Kitap Fuarında imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de iki kitabı ile birlikte fuar boyunca okurlarıyla imza gününde buluşacak. Başkan Böcek, tüm Antalyalıları, öğrencileri, gençleri, fuara davet etti.