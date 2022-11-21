Kitap Kafe Türkiye’ye örnek olacak

Gençlerin yeni mekanlarından biri Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesinin yüzde 48’i tamamlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız orada ders çalışacak, araştırma yapacak ve kitap okuyacak. Gençlerimize sıcak bir ortam sunulacak” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi gençlere dokunacak, okumayı artıracak, bilimsel gelişime katkı sunacak her projeye büyük önem veriyor. Daha fazla okuyan, daha fazla araştıran bir toplum olma hedefini yakalama açısından her geçen gün önemi artan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanelerinden biri de Samsun’da inşa ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum İlçesi’nde Türkiye’ye örnek olacak Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesinin yüzde 48’i tamamlandı. Doğaya ve yeşile olan uyumuyla ön plana çıkan projede, 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescitten oluşacak.

Projenin bölge için kültürel bir etkileşim noktası olacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Projemiz hızla devam ediyor. Orada muhteşem bir yatırım yapıyoruz. Çalışmaların yüzde 48’ini tamamladık. Çocuklarımız orada ders çalışacak, araştırma yapacak ve kitap okuyacak. Gençlerimize sıcak bir ortam sunulacak” dedi.

“Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” diyen Başkan Mustafa Demir, “İlkokul çağından üniversiteye kadar, kitap okumak isteyen herkese burası hizmet verecek. Ücretsiz çay, çorba ikramlarımız da olacak. Burası Türkiye’ye örnek bir proje olacak” ifadelerini kullandı.