Kitap fuarında öğrencilerin çifte mutluluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliğinde bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, öğrenci akınına uğruyor. Öğrenciler, hem fuarı gezerek bol bol kitap alıyor, hem de sevdikleriyle yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.ANTALYA (İGFA) - 12. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 220 yayınevini ve 215 yazarı kitapseverler ile buluşturduğu 12. Antalya Kitap Fuarı, 7’den 70’e tüm ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Antalya Kitap Fuarı’nda Antalyalılar fuarı gezerek, sevdiği yazarlar ile birebir temas kurma fırsatı buluyor.

12. Antalya Kitap Fuarı’nın 4’üncü gününde Necin Altay, Mavisel Yener, Fikret Eroğlu, Erkan İşyeri, Doç, Dr. Önder Bilgin ve Ömür Sabuncuoğlu kitaplarını imzalayarak, okurları ile buluştu. Kitap fuarının 4’üncü gününde fuara özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler fuarı gezerek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu. “Hayata Okuyarak Devam” temasıyla gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, öğrenci sesleri ile yankılandı. Antalya Kitap Fuarı’nı ziyaret eden vatandaşlar gün boyu keyifli dakikalar geçirdi.

Fuar da Doç. Dr. Önder Bilgin “Siyaset Ahlak Girdabında Liyakat mı Sadakat Mı?” konulu söyleşide okurlarıyla buluştu. Önder Bilgin, sadakat meselesi üzerine uzun yıllardır çalıştığına dikkat çekerek, bu konuyu bir ahlak problemi olarak ele aldığını söyledi. Bilgin, “Biz meseleyi ahlak problemi olarak ele alırken, gittikçe siyasi bir problem haline geldi. Sadakat ile liyakat hep yan yana getirilip, bundan liyakat kazançlı çıkıyor” dedi. Önder Bilgin, okurlarının sorularını da cevaplayarak, daha sonra kitabını imzaladı.