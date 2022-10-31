Kitap fuarına büyük ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı’na 7’den 70’e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Fuarın dokuzuncu gününde Enver Aysever, Engin Alan, Niyazi Kahveci, Kazım Yurdakul, Tuğçe Işınsu, Piraye ve Sinan Akyüz okurlarıyla buluştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12. Antalya Kitap Fuarı her gün binlerce kitapseveri ağırlıyor. Antalyalılar Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki fuar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Fuar alanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu da yaşandı. Fuar alanı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenirken tüm fuar ekibi ve yayın evleri yetkilileri Ay-yıldızlı tişörtler giydi.

Söyleşi Ve İmza Etkinlikleri

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. ‘Hayata Okuyarak Devam’ sloganıyla 21 Ekim’de misafirlerine kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı’nda kitapseverler Cumartesi gününü fırsat bilerek sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Enver Aysever, Engin Alan, Niyazi Kahveci, Kazım Yurdakul, Tuğçe Işınsu, Ayfer Yavi, Piraye ve Sinan Akyüz gibi çok sayıda yazar okurlarıyla buluştu. Fuarın dokuzunda gününde Enver Aysever, Kazım Yurdakul ve Niyazi Kahveci söyleşisi gerçekleşti.

Antalyalılar Fuara Her Yıl İlgi Gösteriyor

Gazeteci Enver Aysever 12. Antalya Kitap Fuarı'na konuk oldu. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği yazar, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdi. Aysever, yeniden Antalya Kitap Fuarı’nda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “29 Ekim gibi özel bir tarihte sizlerle olmaktan mutlu oldum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlarım. Kitap Fuarları bilginin kokusunun buram buram burunlara geldiği yerdir. Kitap fuarları medeniyetin noktalarıdır. Antalya Kitap Fuarı, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bu da beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Fuarlar Okumaya Teşvfik Ediyor

Yazar Kazım Yurdakul ve Prof. Dr. Niyazi Kahveci de, 12. Antalya Kitap Fuarı'na konuk oldu. İmza ve söyleşi etkinliğine katılan Yurdakul ve Kahveci’ye Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Yazar Kazım Yurdakul, “Fuar da çok yoğun ve çok hareketli. Bu tür etkinlikler okuma alışkanlığını ve oranlarını önemli ölçüde artırıyor. Büyükşehir Belediyesi’ni bu etkinliğinden dolayı tebrik ederim,” ifadelerini kaydetti.

Teşekkürler Antalyam

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her gün fuarda Antalyalılarla ve kitapseverlerle buluştu. Başkan Muhittin Böcek, yeni kitabı “İkinci Yaşam: İhanet ve Siyaset” ve ilk kitabı “Ben Bu Şehre Aşığım” kitabını okurları için imzaladı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek bugün sona erecek fuara gösterilen ilgi için Antalyalılara, Antalyalılar da, Kitap Fuarı için Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Her Yaştan Kitapsever Buluştu

Kitap Fuarı’nı ziyaret eden her yaştan Antalyalı gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını aldı. Çocuklar ve gençler ise ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösterdi. 12. Antalya Kitaf Fuarı 30 Ekim Pazar bugün sona eriyor.