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Kitap Fuarı'na üç günde rekor ziyaretçi

EĞİTİM 25.10.2022, 08:42
Kitap Fuarı'na üç günde rekor ziyaretçi

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden olan Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerden yoğun ilgi görüyor. 21 Ekim’de ziyarete açılan fuar, ilk üç gününde binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Başkan Muhittin Böcek de, fuarda ikinci kitabını okurları için imzalıyor.ANTALYA (İGFA) - 10 gün boyunca sürecek olan 12. Antalya Kitap Fuarı kitapseverlerin yoğun ilgisini görüyor. İlk üç gününde binlerce ziyaretçi ağırlayan fuar, 200’den fazla yayınevine ev sahipliği yapıyor. Pazar gününü fırsat bilen okurlar başta Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek olmak üzere Üstün Dökmen, Ayşe Kulin ve Sevil Atasoy gibi sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etme şansı buldu.

HAFTASONU YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz hafta sonu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere; Gülseren Budayıcıoğlu, Ayşe Kulin, Altan Öymen, Sevil Atasoy, Üstün Dökmen, Levent Gültekin, Büşra Sanay, Sinan Meydan, Osman Pamukoğlu, Talat Kırış, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk(Otisabi), Ömür Sabuncuoğlu gibi 100’e yakın yazar imza ve söyleşi etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

SEVİL ATASOY’A YOĞUN İLGİ

Fuara “Cinayet Kokusu” söyleşisi ile renk katan Adli Bilimler Uzmanı Prof Dr. Sevil Atasoy, Antalya fuarlarının her zaman çok güzel olduğunu belirtti. Atasoy ‘Antalyalılar iyi okuyanlar ve iyi kitabı bilenler. Bu nedenle burada olmak benim için her zaman çok büyük bir keyif oldu. Sevgili Başkan Muhittin Böcek’in yazmaya devam etmesini dilerim. Her gün 200 kitap imzalıyor sanıyorum. Bunun çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Böylece halka daha iyi dokunabiliyorlar. Yerel yönetimlerin kitap konusunda toplumu bilinçlendirmesi çok faydalı’ dedi.

ÜSTÜN DÖKMEN OKURLARIYLA BULUŞTU

Akademisyen, psikolog ve yazar Üstün Dökmen de Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Üstün Dökmen, ‘Şimdiye kadar çok kitap fuarı gördüm; ama Antalya Kitap Fuarı çok özel ve güzel hazırlanmış bir fuar’ dedi. Üç yıldır pandemi nedeniyle fuara gelemediğini bunun için çok üzüldüğünü söyleyen Ayşe Kulin ise, Antalya’yı çok sevdiğini ve fuarda olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

FUARDA ANTALYASPOR RÜZGARI

Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin ile futbolcular Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar da, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fuara katıldı. Taraftarların formalarını imzalayan Şahin ile futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Nuri Şahin, “Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında bu tür fuarlar etkili oluyor. Böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduk” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in “İkinci Yaşam” adlı kitabının imza gününe de katılan Nuri Şahin, Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar günün anısına bir de Antalyaspor tişörtü imzalayarak Başkan Böcek'e hediye etti.

3 GÜNDE 15 SAAT İMZA

İkinci kitabı ‘İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet’ i ilk kez fuarda kitapseverlerle buluşturan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gördüğü yoğun ilgi nedeniyle her gün 5 saatten fazla fuarda kalarak kitaplarını imzalıyor.

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