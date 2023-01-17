Kırsalın çocukları bugünü unutmayacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kırsal ilçelerden gelen kursiyer çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) her yaştan bireyin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kent merkezi ve kırsal ilçelerde faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü ve Çifteler ESMEK Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyer çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin ilk bölümü için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Eskişehir’de 3 sezondur beğeni ile izlenen “Geçmem Gerek” adlı çocuk oyununa, Eskişehir’in ilçelerinde yaşayan ve çok sık tiyatro izleme imkânı olamayan çocuklar davet edildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir'in İnönü ve Çifteler ilçelerindeki yaklaşık 90 kursiyer çocuk katılarak çocuk oyununu ücretsiz olarak izlediler. Minik izleyicilerin yoğun ilgisi ile Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) sahnelenen oyun büyük beğeni kazandı.

Fransız yazar Marie Yan’ın kaleme aldığı, Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın Türkçeye çevirip yönettiği oyunda Şehir Tiyatroları sanatçıları Pınar Bekaroğlu Ciotta ve Mustafa Kılıkçı rol alıyorlar. ESMEK kursiyeri olan İnönü ve Çifteler’den gelen çocuklar oyun sonrası Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’na geçti.

Burada Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’ni ziyaret eden minikler hem eğlendiler hem öğrendiler. Dolu dolu bir gün geçiren minikler etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.