Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin 2023-2024 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar ile akademik personeller katıldı. Toplantıda, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, fakülte olarak gerçekleştirdikleri çalışma, proje ve etkinlikleri anlatarak süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca bahar yarıyılında izlenecek yol haritasını açıklayan Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar, fakültenin gelecekte hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

Akademik Kurul Toplantısı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akreditasyon çalışmalarının önemini vurgulayarak, süreç ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, görüş ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantı öncesinde, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Spor Tesisleri dersi için öğrencilerin maketten yaptıkları spor tesislerinden oluşan sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgi aldılar.