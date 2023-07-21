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Kırklareli TSO'dan 'sürdürülebilir' eğitim
EĞİTİM 21.07.2023, 09:29
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” hakkında bilgiler verildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Kırklareli TSO) düzenlenen “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” bilgilendirme toplantısı; Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser, Kırklareli TSO Meclis ÜyesiErhan Bilgiç ile Kırklareli’de faaliyet gösteren konaklama tesislerinin sahipleri ile yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
“Sürdürülebilir Turizm Belgesi” bilgilendirme toplantısına katılanlara danışman firmanın uzmanı Elif Erkan tarafından belgelendirme hizmetinin kriterleri hakkında bilgiler verildi.
Puan Durumu
|Takımlar
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|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Pendikspor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
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|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|9. Girona
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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