Kiraz'da 1. sınıfların çantaları belediyeden

Eğitime desteklerini sürdüren Kiraz Belediyesi, ‘Okula Merhaba’ projesi kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersinde Kiraz sınırları içerisinde 1.sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edecek.İZMİR (İGFA) - Eğitime desteklerini sürdüren Kiraz Belediyesi, ‘Okula Merhaba’ projesi kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersinde Kiraz sınırları içerisinde 1.sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye etmeye hazırlanıyor.

Öğrencilerin sıralarında hazır halde bulunacak olan çantalarda Beslenme çantası,defter,boya malzemeleri,cetvel, kurşun kalem gibi araç ve gereçler olacak. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, eğitimin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz yıldan bu yana eğitime desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Okulların ilk günü 1.sınıf öğrencilere çantalarını takdim edeceğiz. Şimdiden bütün öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.