Son Dakika

KİGDER-KAYÜ'den 'Haydi Kızlar Sanayiye' paneli

EĞİTİM 19.11.2023, 09:04
KİGDER-KAYÜ'den 'Haydi Kızlar Sanayiye' paneli

Kayseri Üniversitesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa olarak 'HAYDİ KIZLAR SANAYİYE' konulu bir panel düzenlendi. Panele ilişkin bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Kadın girişimcilerden oluşan rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Moderatörlüğünü Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun yaptığı panele konuşmacı olarak Mesa Makina Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Ayhan, Darbazlar Madencilik Genel Müdürü Zerrin Özel, Necdet Kaya Değirmencilik Genel Müdürü Sinem Kaya Mat ve Mersin Üniversitesinden Doç.Dr. Duygu Hıdıroğlu katıldı. Kadın girişimciler, panelde iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Panele ilişkin bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Kadın girişimcilerden oluşan rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik" dedi. Karaoğlu, "Bugün Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Merkezi ile beraber 'Haydi Kızlar Sanayiye' paneli yaptık. 4 tane çok değerli kadın sanayicimiz bizlerle beraberdi. Şeyma Ayhan isimli sanayici kadınımız bizimle beraberdi. Makina Mühendisi Şeyma Ayhan,  bir kitap yazmış. O kitabın içerisinde 25 tane kadın girişimci var. Bu kitapta yer alan kadın girişimci rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik.  Öğrencilerin ve kadın girişimcilerin en önemli eksiği bir rol model. Biz de bu eksikliği bir nebze olsun eksiltebilir miyiz diye böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel oldu. Hedefimize ulaştık." dedi.

Öğrencilerden de çok güzel geri dönüşüm aldıklarını belirten Dr. Karaoğlu, "Sorular çok güzeldi. Salonda da 6 öğrencinin aile şirketinin bulunduğunu öğrenmiş olduk.  Katılım da çok iyiydi. Salon da çok doluydu. İnteraktif bir katılım olduğu için de konuşmacıları can kulağı ile dinlediler. Çok etkili bir program oldu.

Dr. Karaoğlu, sözlerinin sonunda  panele imkan tanıyan Kayseri Üniversitesine ve Rektör Kurtuluş Karamustafa'ya da ayrıca teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zeki Tekin de, Sanayinin çarklarının kadınlarla birlikte döndürmenin çok kıymetli olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirtti. Tekin, "Panelin ismi de çok güzeldi. Aslında sanayinin çarklarını kadınlarla birlikte döndürmek çok kıymetli. Biz erkek ve kadın ayrımını çok tehlikeli ve yanlış buluyoruz. Esas olan şey birliktelik ve bütünlük. Dolayısıyla ülkemiz kalkınacaksa hep beraber kalkınacağız. Burada da çok güzel deneyimler paylaşıldı. Çok başarılı örneklere her beraber şahit olduk. Bu da son derece kıymetliydi." şeklinde konuştu.

Panele katılan öğrenciler de kadın girişimcilerin tecrübelerinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söylediler

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3