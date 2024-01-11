Keşan TSO'dan kurumsal eğitim

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Trakya Kalkınma Ajansı 2023 Teknik Destek Programı-01 kapsamında kabul edilen “Keşan TSO İletişim ve Takım Çalışması Eğitimi ile Kurum İçi Verimlilik ve İşbirliğini Arttırma Projesi” eğitimleri 15-20 Aralık 2023 tarihleri Prof. Dr. Erhan Eroğlu’nun eğitmenliği ile Keşan TSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO tarafından yapılan açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Proje Desteğiyle gerçekleştirilen eğitimler kapsamında etkili iletişim, takım çalışması ve kişisel eğitim alanlarında yetkin, kaliteli ve verimli akademisyen tarafından Odamız bünyesinde çalışan 12 personele teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi.

Gerçekleştirilen etkili iletişim ve takım çalışması eğitiminde kişileri anlamada yapılması gerekenler uygulamalı bir biçimde anlatıldı.

Eğitim kapsamında Öğrenilebilir ve geliştirebilir yetkinlikler çerçevesinde kelimelerin gücüne değinildi.

Personellerin hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki insan ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olundu. Düzenlenen eğitimden hareketle iş ortamındaki ilişkilerin geliştirilerek organizasyonel verimliliğin artırılması için de planlamalar yapıldı.

Eğitim sayesinde “Daha Etkili ve Uyumlu Çalışanlar” işbirliği içinde daha iyi fikirler üretecek ve toplumun gelişimine katkı sağlayacağına dikkati çekilen açıklamada, ayrıca, personel arasında etkili iletişimin ve saygının artmasını destekleyerek, toplumsal düzeyde iletişim ve işbirliği kültürünün güçlenmesine katkı sağladığı kaydedildi.