Keşan TSO, AB kapsamında öğretmenleri eğitiyor

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'nın 2022 Şubat ayında hayata geçirdiği “Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Projesi” kapsamında faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde proje faaliyetleri içerisinde yer alan 3. Metal, Kesim, Büküm ve Boyama Teknolojileri kursunu TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Düzenlenen kurs kapsamında Türkiye genelinde Metal Teknolojileri alanında görev yapan 15 öğretmene daha güncel makine ve ekipmanlarla TOBB Proje Okulu Keşan MTAL’de teorik ve uygulama eğitimleri vererek, başarılı olan öğretmenlere Keşan TSO tarafından başarı belgesi verildiği açıklandı.

Gerçekleştirilen Metal, Kesim, Büküm ve Boyama Teknolojileri Kursu sonrasında düşüncelerini dile getiren Keşan TSO Meclis Divan Üyesi Sadık Gamsız, söz konusu çalışmalarla birlikte bölgedeki mesleki eğitimin temelden gelişmesi adına ortaokul öğrencilerine Mesleki Eğitim Farkındalık Seminerleri yaparak lise tercihinde bulunacak öğrencilere ve ailelere bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bölge sanayisinde yer alan; metal, endüstriyel otomasyon, elektrik – elektronik ve makina alanlarını geliştirmek ve genişletmek adına Keşan, İpsala, Enez ilçelerindeki Üyelerimiz ve bölgedeki Kamu Kurumları ile birlikte Meslek Eğitim Proje Çalışma Kurulu Toplantıları düzenlediklerini kaydeden Gamsız, "Projemizin faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan diğer bir faaliyetimiz ise; Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Kurslarımızı TOBB Proje Okulumuz Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde devam ettiriyoruz. 25 Eylül – 06 Ekim 2023 tarihleri arasında 3. Metal, Kesim, Büküm ve Boyama Teknolojileri kursumuzu teorik ve uygulamalı olarak tamamladık. Türkiye genelinde metal teknolojileri alanında görev yapan öğretmenlerimiz ile birlikte okulumuza kazandırdığımız Fiber Lazer Kesim, Elektrostatik Toz Boya ve CNC Boru Bükme makinelerinde örnek çalışmalar yaptık. Kurs kapsamında bölgemizde metal alanında faaliyet gösteren Tuanna Metal, Teknomak ve Multigrain firmalarını ziyaret ederek iş yerlerinde uygulanan çalışmaları inceledik. Ardından kursa katılım sağlayan 15 öğretmenimize başarılarını ölçmek ve değerlendirmek adına sınav düzenleyerek başarı sertifikası verdik. Projemiz kapsamında son yaptığımız kursumuz ile beraber ülkemizin her yerinden gelen toplam 126 öğretmenize TOBB Proje Okulu Keşan MTAL’de eğitim verdik. Odamız olarak her sektörde mesleki eğitimi geliştirmek için bu gibi faaliyetlerimizi ve projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.