Keşan'da el sanatları kursu yoğun ilgi

Edirne'de Keşanlı kadın girişimci, aynı zamanda usta öğretici Gözde Makinacı, Keşan Kipa AVM aile kulübünde Keşan Halk eğitim merkezi bünyesinde MEB onaylı sertifikalı Dekoratif el sanatları ahşap boyama süsleme kursu hizmet vermeye başladı.Nur KURT / EDİRNE (İGFA) - Usta öğretici Gözde Makinacı, Aile kulübü’nde açılan Dekoratif El Sanatları Ahşap Boyama Süsleme Kursu, kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kurs kapsamında kadınların hem eğitim gördüğü, hem de birbirinden güzel eserler meydana getirdiğini ifade eden Makinacı, "Haftanın 5 günü kursa gelen kadınlar, günün stres ve sıkıntısını ahşap üzerine yaptıkları desenleri boyayarak atıyorlar" dedi.

Kursiyerlere dekoratif ahşap boyama teknikleri, süsleme tekniklerini öğrettiklerini ifade eden usta öğretici Gözde Makinacı, "Kadınlarımız, kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Evdeki boş zamanlarını gelip burada değerlendirerek hem meslek sahibi oluyor. Bunun yanında günün stres ve sıkıntısını gelip burada bir şeyler yaparak atıyorlar. Kursiyerlerimiz burada aile ortamı içerisinde hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Bizler de eğitmenler olarak kursiyerlerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Kursumuza katılmak isteyen tüm kadınlarımızı da bekliyoruz" diye konuştu.