Keşan Cumhuriyet Ortaokulunda Bilim Şenliği ilgi gördü

Cumhuriyet Ortaokulu Bilim Şenliği dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00’de okul bahçesinde başlayan Bilim Şenliği’ne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Belediye Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasının ardından Proje sorumlusu Öğretmen Ebru Demirtaş, konuşmasını yaptı.

Demirtaş konuşmasında şunları söyledi. “Sayın Milli Eğitim Müdürüm, sayın Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürüm, sayın şube müdürlerim, değerli okul müdürleri, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler Tübitak 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz okulumuzun bilim fuarına hoş geldiniz.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; "Dünyada her şey için , medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir. ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır." Bu düşünce ışığında öğrencilerimizden gelen her fikri değerlendirerek onlara projelerinde yol göstermeye ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için ortam hazırlamaya çalıştık.

Yaptığımız çalışmalarımızdaki temel amaç öğrencilerin soru ve problemlerini günlük hayatla bağdaştırarak, problemlerine eğlenceli ve etkin çözümler bulmalarını sağlamak ve öğrencilerde var olan proje hazırlamadaki zorluk, sıkıcılık, ve buna benzer önyargıları kırmaktır.

Bilim fuarı hazırlık sürecinde Okul Müdürümüz Samet Özkan ve altı robotik projemize danışmanlık yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Özden Kurtoğlu başta olmak üzere;danışman öğretmenlerimiz Seda Gümüş,Halil imamoğlu, HakanTaş, Seda Yıldırım, İbrahim Araz, Ahmet Koluaçık ve Setenay Erşayan'a teşekkür ediyorum. Şu anda her ne kadar farklı bir okulda olsa da gitmeden önce bilim fuarımıza yaptığı büyük katkılardan dolayı Özge Tozlu'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca projelerimizi sunacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor tüm kalbimle başarılarının devamını diliyorum.”

Konuşmanın ardından öğrenciler Atatürk’ün bilimle ilgili cümlelerini içeren bir sunumu izleyenlere okudular.

Ardından Bilim Şenliği’nin açılış kurdelası protokol tarafından kesildi ve kurulan stantlarda, öğrenciler tarafından proje ile ilgili bilgiler aktarıldı ve sorular cevaplandırıldı.