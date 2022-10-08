Kenan AKANSEL Ödülden ödüle koşuyor!

Sakarya'da düzenlenen muhteşem tören ile Akansel Eğitim ve Danışmanlığın kurucusu Kenan Akansel başarılarını aldığı ödül ile taçlandırmaya devam ediyor.Canlı performanslarında yer aldığı ödül gecesinde unutulmaz anlar yaşandı.

4 Ekim 2022 tarihinde Sakarya'da Adamedia ve Mood Awards ortaklığında düzenlenen, sunuculuğunu Uğur Arslan'ın üsteldiği gecede bir çok ünlü isim arasında ödülünü alan Akansel başarılarıyla ön planda kalmaya devam ediyor.Kenan Akansel ödül gecesinde Selahattin Taşdöğen,Hakan Ural gibi bir çok ünlü ile hatıra resmi çekilmeyi ihmal etmedi.