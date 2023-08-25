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KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu'nda bal hasadı
EĞİTİM 25.08.2023, 07:45
Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsünde yer alan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda arıcılıkla ilgili uygulamalı eğitim kapsamında başlanan bal üretim çalışmalarında hasada geçildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunun arıcılık uygulama alanında MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Kocakaya ile öğretim görevlileri, uygulamalı eğitim kapsamında eğitim-öğretim döneminde başlanan bal üretimi çalışmalarında bal hasadını gerçekleştirdiler.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda arıcılıkla ilgili eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında büyük mesafe kat eden öğretim elemanlarına teşekkür etti.
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