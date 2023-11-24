KAYÜ Rektörü'nden 24 Kasım mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “24 Kasım Öğretmenler Günü” münasebetiyle mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Gerek inancımız, gerekse de milli değerlerimiz ve kültürümüz; öğrenmeyi, öğretmeyi ve topluma faydalı olmayı, hayat felsefesi olarak bizlere vazife kılmaktadır. Öğrenmenin ve öğretmenin en önemli paydaşı olan öğretmenlerimiz, üstlendikleri kutsal vazife ile sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayıp; sahip olduğu bilgi birikimleriyle toplumu da şekillendiren, kültürel dinamizmimize katkıda bulunan ve yol gösterici bir role sahiptir.

Bunu yaparken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan öğretmenlerimiz, öğrencisinin sürekli en iyi yere gelmesini, ailesine, topluma, devletine ve vatanına faydalı birey olmasını hep umut eder ve yürekten ister. O yüzden öğretmenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin gelişimi, ilerlemesi, bulunduğu coğrafya ve dünyada söz sahibi ülke haline gelmesi ve hedeflerine ulaşması için çok çalışmaya, üretmeye ve bilgiyi, araştırmayı kendisine bir yaşam biçimi olarak belirlemiş nitelikli nesillere ve bu nesilleri yetiştirecek vizyon sahibi öğretmenlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sürekli gelişen ve değişen dünyanın konjonktürü de bunu gerektirmektedir.

Tüm bu vesilelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, gerek görevi başında gerekse emekli tüm öğretmenlerin ve öğretmenlerimizi yetiştiren akademik camiamızın da öğretmenler gününü kutluyorum.