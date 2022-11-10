KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü“ dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, hür ve güçlü bir ülke olarak dünyada önemli role sahip olmasını arzu etmiştir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış Anadolu topraklarını, her daim hür ve bağımsız kılacak şekilde korumak ve yaşatmak, bizim en temel görevimizdir. Bu bağlamda, Türkiye’mizin bölgesinde güçlü ve lider, dünyada da söz sahibi olması için var gücümüzle çalışacağız. Aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anarken, tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizin de ruhları şad, mekânları cennet olsun, diyoruz.”