KAYÜ Rektörü Karamustafa öğrencilerle buluştu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri” kapsamında öğrencilerle buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Üniversitede 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte merkez kampüsündeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, her ne kadar Kayseri Üniversitesi’nin 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında yer alsa da köklü geçmişe sahip okullarının olduğunu söyledi.

Kayseri Üniversitesi’nde 12 bin 500 civarında olan öğrencinin yüzde 75’inin merkez kampüste, yüzde 25’inin ise ilçe kampüslerinde bulunduğunu belirten Rektör Karamustafa, mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversite olarak uygulamalı eğitime önem verdiklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, “Üniversite eğitimi sadece kara tahta, sıra, öğrenci ve hoca ile yürütülen iş değildir. Öğrencilerin entelektüel bilgi birikimlerine katkı sunan, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir silsileler zincirini de içermektedir. O yüzden biz Kayseri Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece aldığı eğitimle değil her yönden gelişimi için yoğun gayret gösteriyoruz. Fakat burada siz değerli öğrencilerimize düşen büyük görevler de bulunmaktadır. Anne babanıza, devletinize karşı sorumluluklarınız var. Çok kitap okumayı, araştırmayı ve kendinizi geliştirmeyi bir hayat felsefe biçimi olarak belirlemeniz, eğitim aldığınız alanda en iyisi olmak için çaba göstermeniz gerekir. Çünkü iş hayatında buradan sizlere verdiğimiz diplomanın yanında bilginiz, becereniz ve hedefleriniz de önemli yer tutacaktır. Sizlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” diye konuştu.