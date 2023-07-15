KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet heyecanı

Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını verdi. Pınarbaşı Meslek Yüksekokulunun Muhasebe ve Vergi Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık ve Pazarlama programlarından bu yıl 71 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesindeki Suna Yalçın MYO Cahit Yalçın Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet ve şed kuşanma törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Pınarbaşı İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, Tomarza MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Bektaş, ilçe protokolü, hayırseverler, akademisyenler, hayırseverler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde Kayseri Üniversitesi’nin tanıtım filmi ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 faaliyet videosu izlendi.

Daha sonra yapılan konuşmalarda Pınarbaşı MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında Kayseri Üniversitesi bünyesine geçtikten sonra 4. dönem mezunlarını veren Pınarbaşı Suna Yalçın MYO’nun mevcut programların nitelikli ve istihdam edilebilir programlar olduğunu belirtti.

Öğrencilere seslenen Rektör Karamustafa, “Sevgili gençler, sizler için hayat bundan sonra başlıyor. Önünüze zorlukla çıkabilir, hedefinize ulaşmada sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Ama hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden mücadelenize devam edeceksiniz. Buradan donanımlı bir eğitimle mezun olan bireyler olarak ayakta durmayı bileceksiniz. Daha sonra ülkemizin daha da ileri gitmesi, gelişmesi ve bölgesinde lider ülke olması için çaba sarf edeceksiniz. Geleceğiminiz teminatı olarak siz gençlere her zaman güveniyoruz ve güvenmeye de devam edeceğiz” dedi.