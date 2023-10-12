KAYÜ'lü aşçılardan ödüllere ambargo

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencileri, Adana ve Niğde’deki festivaller kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarından derecelerle döndü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Aşçılık Programı öğrencileri, 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamındaki yemek yarışmasında iki birincilik, iki üçüncülük ve bir de jüri özel ödülü aldı.

Adana’daki yemek yarışmasında aşçılık programı öğrencilerinden Hilal Bedir, Zübeyde Çatal ve Rümeysa Özbay Üniversiteliler Ekip Kategorisinde birinci, Hasan Hüseyin Durmaz, Şefika Sarıçiçekli ve Ayşenur Dikme ise aynı kategoride üçüncü oldu. Üniversitelerarası Genç Şefler Kategorisinde Şefika Sarıçiçekli birinci olurken, aynı kategoride Hasan Hüseyin Durmaz üçüncü oldu. Genç Şefler Kategorisinde İrem Aslan, Fatma Cikla Özel Jüri Ödülüne layık görüldü.

Niğde’de bu yıl 3.’sü düzenlenen Gastronomi Festivali’nde ise KAYÜ Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları yarışmalarda bir birincilik, üç ikincilik ve bir üçüncülük derecesi aldı.

Aşçılık Programı öğrencilerinden Hilal Bedir, Bireysel Modern Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışmasında birinci; Burat Taha, Üniversiteliler arası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışmasında ikinci; Büşra Nur Canbazoğlu ise Üniversiteliler arası Selçuklu Mutfağı Yemek Yarışmasında üçüncü oldu. Niğde Yemekleri Kapalı Kutu Yemek Yarışmasında da Hamit Emin Yıldız ikinci, Üniversiteler arası Ekip Yemek Yarışmasında Şefika Sarıçiçekli, Hasan Hüseyin Durmaz ve Ayşenur Dikme ikinci oldular.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Adana ve Niğde’de festivaller kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.