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KAYÜ ile SMMMO'dan staj protokolü

EĞİTİM 02.06.2023, 07:12
KAYÜ ile SMMMO'dan staj protokolü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında staj kabul işbirliği protokolü imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KAYÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda Pınarbaşı Suna Yalçın MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ise “İmzaladığımız bu protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın üye sayısı her geçen gün artıyor. Meslek mensubu sayımız da artıyor. Fakat piyasada sıkıntı var, ara eleman bulamıyoruz. Bürolarda çalıştırabileceğimiz deneyimli meslek elemanı bulamıyoruz. Bu durumu inşallah imzaladığımız bu tür eğitim ve staj protokolleri ile inşallah aşacağız. Oda olarak bizler gerek şehrimizin gerekse ülkemizin faydasına olan, değer katan her türlü çalışmada varız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencileri en iyi şekilde meslek hayatına hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi marka değeri altında çok farklı platformlarda Kayseri SMMMO ile protokollerimiz oldu. Gerek lisansüstü eğitim bağlamında, gerekse Uygulamalı Bilimler Fakültemizin Muhasebe ve Finans Bölümü bağlamında işbirliklerimiz oldu. Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkemizdeki  Suna Yalçın MYO öğrencilerimizi kapsayan staj protokolü ile de işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, muhasebe ve mali müşavir büroları için operasyon elemanı niteliğindeler. İleride Sosyal Bilimler MYO’muz bünyesinde de muhasebe elemanı yetiştirecek bir bölüm daha açmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz siz meslek odaları için de çok önemli. Muhasebe ve Mali Müşavirlik sektörünün tamamen teknoloji odaklı gitmesi mümkün değil. Bilgiyi tamamen dijital ortamda makinenin kontrolüne vermeniz de mümkün değil. Neticede dijital platformlar, makinalar işin hamallık kısmını yapmakta. Dijital ortamı ve makinayı kullananlar bilgi, yetenek, deneyim ve kabiliyet sahibi insanlardır. Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinde insan kaynağı, bilgi, deneyim ve tecrübenin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda biz öğrencilerimizi meslek alanlarında en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ben imzalanan bu protokolle Kayseri SMMMO Başkanı nezdinde tüm muhasebecilere, mali müşavirlere, öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Protokol kapsamında KAYÜ Pınarbaşı Alparslan Türkeş Yerleşkesinde yer alan Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, stajyer öğrenci arayan Kayseri SMMMO’ya üye meslek mensubu ve muhasebe bürolarında staj yapabilecek.

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