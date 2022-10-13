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KAYÜ'de tanıtım etkinliği

EĞİTİM 13.10.2022, 13:45
KAYÜ'de tanıtım etkinliği

Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Tanıtım Etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Yerleşkesindeki Öğrenci ve Personel Yemekhanesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri stant açarak kulüplerini tanıttı.

Etkinliğin ilk gününde stantları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Karamustafa, “Üniversitemizde öğrencilere verdiğimiz eğitim kadar öğrencilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını, sosyal yönden kendilerini geliştirmelerini oldukça önemsiyoruz. Bu çerçevede üniversite olarak tüm imkânlarımızı öğrencilerimize seferber ediyoruz. Üniversitemizde öğrenci kulüplerimizin sürekli yanında olacağız ve düzenledikleri her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kendilerine destek vereceğiz. Kayseri Üniversitesi sadece eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel çalışmalarla değil öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerle de ön planda olmaya devam edecektir” diye konuştu.

11 Ekim’de başlayan tanıtım günü etkinlikleri bugün sona erecek.

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