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KAYÜ Aşçılık Programı öğrencileri başarıya doymuyor

Internatıonal Gastro BODRUM 24 etkinlikleri kapsamında yapılan yemek yarışmalarında Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencileri toplamda 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

EĞİTİM 27.05.2024, 10:00
KAYÜ Aşçılık Programı öğrencileri başarıya doymuyor

Internatıonal Gastro BODRUM 24 etkinlikleri kapsamında yapılan yemek yarışmalarında Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencileri toplamda 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Internatıonal Gastro BODRUM 24 etkinlikleri ilk gün düzenlenen yarışmalar sonucunda; Üniversitelerarası Türk Mutfağı ana yemek yarışması kategorisinde KAYÜ öğrencisi Hamit Emin Yıldız birinci olarak altın madalya, yine aynı kategoride KAYÜ öğrencisi Burak Taha Sarıçam gümüş madalya kazandı.

Üniversiteler arası ekip yarışmaları 1. kategori sonucunda KAYÜ ögrencileri Rümeysa Özbay, Hilal Bedir ve Zübeyde Çatal gümüş madalya alırken, 2. kategori ekip yarışmaları sonucunda KAYÜ ögrencileri Ayşenur Dikme, Hasan Hüseyin Durmaz ve Senem Engür  gümüş madalya kazandı.

Üniversiteler arası bireysel tatlı tabağı kategorisinde KAYÜ ögrencisi Cemre Dilan Kocatepe gümüş madalya kazandı, yine aynı kategoride KAYÜ ögrencisi Aleyna Akdeniz gümüş madalya kazandı.

Internatıonal Gastro Bodrum 24 ekmek yarışması kategorisinde  gacer unu ile yapılan ekmek ile KAYÜ ögrencisi Metehan Bozkurt gümüş madalya kazandı.

Şefler arası Bodrum Mutfağı kategorisinde yarışan KAYÜ öğrencisi Metehan Bozkurt gümüş madalya, yine aynı kategoride yarışan KAYÜ öğrencisi Batuhan Altuntaş gümüş madalya kazandı.

Şefler arası balık tabağı kategorisinde yarışan KAYÜ öğrencisi İrem Aslan gümüş madalya, aynı kategoride yarışan KAYÜ öğrencisi Hilal Bedir  bronz madalya kazandı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, International Gastro Bodrum 24 yemek yarışmalarında dereceye giren Aşçılık Programı  öğrencilerini ve danışmanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

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