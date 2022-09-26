Kayserili hayırseverlerden eğitime katkı

Kayseri'nin Talas Belediyesi ve hayırsever Hatice-İzzet Bayraktar iş birliği ile yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu’nun düzenlenen görkemli törenle açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa, Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Hayırseverler Hatice ve İzzet Bayraktar çiftinin yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ilçe protokolünden isimle ve çok sayıda öğrenci velisi de katıldı.

Törende konuşmaların öncesinde okulda öğrenim gören miniklerin mini gösterisi sunulurken, programa katılanlardan büyük alkış aldı.

“BAŞKAN YALÇIN’IN KATKISI BÜYÜK”

Programın açılış konuşmasını yapan Hatice-İzzet Bayraktar’ın oğlu Ahmet Bayraktar, Bayraktar ailesinin Kayseri’ye birçok alanda eser kazandırdığının altını çizerek bu anaokulunun da bunlardan biri olduğunu söyledi. Okulun isminin Hatice Bayraktar’ın annesi Hikmet Cıngıllı’nın adını taşıdığını ifade eden Ahmet Bayraktar, Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın’ın anaokulunu kazandırmadaki katkısının büyük olduğunu dile getirdi. “Hikmet Cıngıllı Ana Okulu, Talas Belediyesi’nin tahsis ettiği arsanın üzerine yaptırılmış yine çevre düzenlemesi Talas Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Başta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu güzel eserin memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diyen Ahmet Bayraktar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Kürsüden bir müjdeyi de paylaşan Ahmet Bayraktar, Talas’ta Hatice-İzzet Bayraktar adına 8 bin 500 metre kare alana inşa edilecek Anadolu Lisesi’nin hazırlıklarının başladığını duyurdu.

“EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ, GELECEK, EĞİTİMLE GELECEK”

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yalçın, hayırseverlere teşekkür ederek başladığı konuşmasına eğitimin önemine dikkat çekerek devam etti. ‘Gelecek eğitimle gelecek.’ diyen başkan Yalçın, bu doğrultuda gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Çocukları dünyanın gerekliliklerine göre yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Eğitim çok önemli, gelecek eğitimde. Biz bir de şöyle dedik, ‘Gelecek eğitimle gelecek.’ Çocuklarımızın dünyanın geleceğine kendilerini hazırlaması gerekiyor. Biz de onun için bu çalışmaları yapıyoruz. İlçemizde yine hayırseverlerimizle birlikte belediye öncülüğünde birçok güzel işler yapılıyor. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek Talas Belediyesi ve diğer belediyelerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaya gayret ediyoruz.” dedi. Sözlerine bir müjdeyi duyurarak devam eden Başkan Yalçın, tramvay güzergahı üzerinde bulunan Hikmet Cıngıllı Anaokulu’nun önüne denk gelen tramvay durağına İzzet Bayraktar isminin verileceğini söyledi.

“BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ”

Son olarak kürsüye gelen Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas’ın hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek bu gelişmeyle birlikte birçok yeni ihtiyacın ortaya çıktığına değindi. Eğitim kurumlarına olan ihtiyacında bunlardan biri olduğunu belirten Kaymakam Dönmez, hayırsever ve belediye iş birliği ile bu ihtiyacın da ortadan kaldırıldığının altını çizdi. Kaymakam Dönmez konuşmasında şunları söyledi: “Talas ilçemiz yıllara göre nüfusu en hızlı artan ilçelerimiz arasında yer alıyor. Bu yapılaşmanın hızlı bir şekilde arttığı Talasımızda okul ihtiyacı da hayırseverlerimizin katkılarıyla hızla gideriliyor. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda bu anaokul ile birlikte ilçemizde 7 adet ana okulu oldu.” Sözlerine Başkan Yalçın’ın eğitim ve öğretime yönelik katkılarıyla devam eden Kaymakam Dönmez, “İlçe halkımız adına Başkan Yalçın’a bir teşekkür borçluyuz. Genel anlamda eğitimle ilgili her zaman gayret sarfettiler ve yardımda bulundular. Bu eğitim-öğretim dönemi başında tüm okullarımızın basit onarım ve bakım işlerini yaptılar, tüm okullarımızın temizlik işlerini gerçekleştirdiler. Tüm Talaslı hemşerilerimiz adına Başkan Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimize de bu eseri bize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.