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Kayseri’de üniversite rektörleri KAYÜ’de buluştu
EĞİTİM 11.01.2023, 09:15
Kayseri’deki üniversitelerin rektörleri ikinci istişare toplantısını Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın ev sahipliğinde bir araya gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, üniversiteleri ile ilgili istişare gerektiren konular üzerine karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.
KAYÜ Rektörü Karamustafa, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ikincisini gerçekleştirdikleri istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi.
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