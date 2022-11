Kayseri Üniversitesi yeni akademik yılına başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Kayseri Üniversitesi’nde “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları” konulu 2022-2023 Akademik Yılı Açış Dersi verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, senato üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kayseri Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan etkinlikte protokol konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu yılki akademik yıl açış dersinin Kayseri Üniversitesi’nin 5. akademik yıl açış dersi olduğunu belirtti.

Üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmaları ve toplumsal fayda oluşturan ve bu yolla ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma süreçlerinin önemli lokomotifleri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Dünyada hiçbir ülke gösteremezsiniz ki gelişmiş üniversitelere sahip olsun ancak geri kalmış olsun, aynı şekilde gelişmiş üniversitelere sahip olmasın ancak gelişmiş ülke statüsünü taşısın. Bu bağlamda, üniversite ile ülkelerin kalkınma düzeyleri arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerimizin varlığı ile Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde emin adımlarla, güçlü ve lider ülke olma yolunda ilerlemektedir. Ancak, üniversiteler tarihini iyi algılamak ve iyi anlamak lazım. Toplumların bilimler tarihine olan rolünü iyi idrak etmek lazım. Bugün Batı olarak ifade ettiğimiz ülke ve bölgeler orta çağ karanlığı dönemini kendi adına yaşarken; Müslüman aleminin bilime ciddi katkıları olmuştur. Bilimler tarihinde bunu yok sayamayız. Ama Batı odaklı olarak zikredilen bilimler tarihine baktığımızda, esas lider olan Medeniyetimizin ayak izleri var olmasına rağmen, bu izler yok gösterilmeye çalışılmaktadır. Bizler bugünkü açış dersi etkinliğinde saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a yoğun programı olmasına rağmen bize zaman ayırarak, önemli bir konuya işaret edecektir; Batı Medeniyetinin esas temellerini oluşturan İslam Medeniyetinin bilim tarihindeki rolü ve önemini bize anlatacağı için çok teşekkür ediyoruz. Esasen, Fuat Sezgin hocamızı iyi anlamak lazım. Fuat Sezgin hocamızın; medeniyetimiz, İslam bilimcilerinin bilimler tarihindeki rolünü açığa çıkarması ve idrak edilmesine yönelik çalışmalardaki liderliğini iyi anlamak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Kayseri Üniversitesi 5 fakülte, 11 meslek yüksekokulu ile sanayi, ticaret, eğitim, turizm, kültür ve spor şehri Kayseri’de mesleki ve teknik yükseköğretimde tamamlayıcı rol üstlenmiştir. Kayseri Üniversitesi kendi genlerine bağlı, Anadolu irfanı ile yoğrulmuş, bizim köklü ve kadim medeniyetimizi idrak etmiş gençlerin iş dünyasına kazandırılmasını amaçlamaktadır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Kayseri Üniversitesi’nin ismiyle deneyimli, kuruluşu ile yeni üniversite olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “Genç dostu, eğitimci dostu, öğrenci dostu bir şehir olan Kayseri’yi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin her zaman destekçisi oluyoruz. Öğrencilerimize eğitim yardımı yapıyoruz. Biz sizler için varız. Biz eğitimin önemini iyi biliyoruz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları” konulu açış dersi verdi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bilim tarihine yapmış olduğunu katkılardan bahseden YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatından alacağımız dersleri maddeler halinde sıraladı.

Prof. Dr. Karaman, “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatından alınan derslerden birincisi Vatan ve Millet sevgisidir. Hiçbir suçu olmadığı halde askeri darbe hükümeti tarafından Üniversite hocalığından atılmasına ve ülkesini terk etmek durumunda kalmasına rağmen ülkesine hiç kızmamış, Almanya kendisine kucak açmış, Alman bir hanımla evlenmesine rağmen Alman vatandaşı olmamıştır. İkincisi azmin zaferi, bir başarı hikayesidir. Bitlisli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ilkokulu Doğubayazıt’ta, liseyi Erzurum’da okumuş bir Anadolu evladının dünyanın en büyük bilim adamlarından birisi olmasıdır. Her şey bitti derken, esasında birçok şeyin yeni başlamasıdır. Prof. Dr. Fuat Sezgin şöyle söylemektedir. ‘Bugünkü Avrupa medeniyeti İslam medeniyetinin belirli bir devirden sonra, belli şartlar altında ortaya çıkan devamından ibarettir. Avrupa medeniyeti, İslam medeniyetinin çocuğudur. Bilimin yüzde 30’unu Yunanlılar üretti, Müslümanlar bunu yüzde 80’e getirdi. Modern Batı öyle bir fırtına estirdi ki hepsinin üzerine perde çekerek her şeyi kendine mal etti. İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak Batılılara anlatmaktan daha zor’ Bizim ülke olarak gelecekte var olabilmemiz ve hedeflerimizin hayata geçirilmesi için; yüksek teknolojik ihtiyacı bilen, yerli ve milli teknolojiyi üretmeye aday, inovasyon (yenilik) ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, azimli, kararlı, vatanını ve milletini seven, aynı zamanda da dünyadaki yaşdaşları arasında rekabet gücü yüksek gençlere ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

Açış dersinin ardından KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a plaket takdim etti.