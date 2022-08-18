Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Erciyes A.Ş.'den işbirliği protokolü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Erciyes A.Ş. arasında, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, teleferik ve halatlı taşıma sistemleri konularında uzmanlaştırarak Erciyes Kayak Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik uzman kadronun yetiştirilmesine katkı sağlamak için işbirliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede KAYÜ öğrencileri ve akademik personeli ile Erciyes A.Ş. teknik ekibinin müşterek çalışmalarda bulunarak Kayseri’yi kış turizmi tekniğinde de önemli bir merkez haline getirmek hedefleniyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ile Erciyes A.Ş. Gnl. Md. Yrd. Zafer Akşehirlioğlu katıldı.

İşbirliği protokol töreninde yapılan konuşmalarda Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde teknik alt yapıya sahip olduğunu ve bu teknik alt yapıyı hem Kayseri şehrinin hem de Kayseri Üniversitesi’nin gelişimi için kullanmak istediklerini kaydetti.

Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Kayak Merkezimiz’de genel olarak telesiyej ve teleferik olarak bilinen yüksek teknoloji kullanılan halatlı taşıma sistemlerinde sürekli teknik personel ihtiyacı oluşmaktadır. Biz Kayseri Erciyes A.Ş. olarak bu konuda ülkemizdeki en yetkin insan kaynağına sahibiz. Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise mesleki ve teknik eğitimde ve teknik uzman yetiştirilmesinde kısa sürede Türkiye’de isim yapmış bir yükseköğrenim kurumu haline dönüştü. Üniversitemizin mesleki ve teknik eğitimde önemli bilgi birikimi ve donanıma sahip akademik kadrosu bulunmaktadır. Bu işbirliği kapsamında bizim ihtiyacımız ile üniversitemizin sahip olduğu kaynağı birleştirerek hem üniversitemizin hem Erciyesimiz’in hem şehrimizin hem de ülkemizin sektörel gelişimine katkı sağlamış olacağız. Erciyesimiz’in sahip olduğu teknik altyapı ile öğrencilerimizin kullanacağı bir laboratuvar ortamı oluşturarak halatlı taşıma sistemi üzerine teknik uzman kadronun yetişmesine imkân sağlayacağız. Bu çalışmalar neticesinde hatta yeni buluşlar ve patentleri de şehrimize kazandırmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla da ‘üniversite-sanayi’ işbirliğini verimli bir şekilde uygulamış olacağız. İnşallah bu işbirliğinden başarılı ve somut neticeler alırız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Türkiye’mizin sadece yaz turizmi açısından değil tabiat, kültür ve kış turizmi gibi birçok dalda da önemli bir turizm merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Erciyes’in sadece ‘Kapadokya Turizmi’ açısından değil ülkemiz turizmi açısından da önemli bir çekim merkezi olduğunu belirten, ancak kış turizmi konusunda ülke olarak çok farklı alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, “Erciyes’imizin global bir markaya dönüşmesinde son 10 yıldır Kayseri Erciyes A.Ş.’nin çalışmaları ile önemli başarılara imza atıldı. Biz bu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Kış turizmi denilince sadece kayak ve konaklama akla gelmemeli. Tesislerde güvenli teknik alt yapı da son derece önemlidir. Kayseri Üniversitemiz bünyesinde kurulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu meslek edindirme ve teknik uzman yetiştirme konusunda ülkemizde önemli bilgi birikimine sahiptir. Bugün burada imzaladığımız protokolün iki boyutu bulunmaktadır: birinci boyutta Teknik Bilimler MYO’da makine ve metal, bilgisayar teknolojisi, elektrik ve enerji, elektronik ve otomasyon programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz, Erciyes’teki tesislerde başta staj olmak üzere diğer uygulama imkânları ile teknik bilgi ve tecrübelerini sahada geliştirme fırsatı bulacaklardır; diğer boyutunda ise, ilgili programlarda alanında tecrübeli akademik kadromuz bilgi ve tecrübeleri ile Kayseri Erciyes A.Ş.’ye teknik açıdan destek olarak aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına da katkı sunacaklardır. Ben imzalanan bu protokolün üniversitemize, öğrencilerimize, Kayseri Erciyes A.Ş.’ye ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önemli sonuçlar elde ederiz” diye konuştu