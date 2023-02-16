Kayseri Üniversitesi depremzedelere kucak açtı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için her türlü imkânı seferber eden Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre ve Kültür Merkezini depremzedelere açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Temmuz Merkez Kampüsündeki Spor Salonunda depremzedeler için 180 yatak hazırlanırken, deprem bölgesindeki illerden Kayseri’ye gelen ve AFAD koordinasyonu ile üniversiteye yerleştirilen depremzede vatandaşlar konaklamaya başladılar.

Spor Salonu’nda konaklayan depremzedelerin her türlü ihtiyaçları üniversite tarafından karşılanırken, Kongre ve Kültür Merkezindeki yardım noktasında ise ayni yardımlar alınmaya ve depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına sunulmaya devam edilmektedir.

Öte yandan deprem nedeniyle Kayseri Üniversitesi Spor Salonu ile kampüs içerisindeki KYK Yurdu’nda kalan depremzede aileler ve çocukları için Psikososyal Destek Ünitesi oluşturuldu. Kampüs içerisindeki ünitede çocuk gelişim alanında uzman öğretim elemanları ve gönüllü öğrenciler faaliyetlerini gerçekleştirmekte; uzman öğretim elemanı tarafından ailelerin talepleri doğrultusunda psikososyal destek sağlanmakta ve çocuklar için farklı alanlarda oyun etkinlikleri ile serbest zaman etkinlikleri yapılmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde ilk günden itibaren tüm imkânları depremzedeler için seferber ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, depremzedelere yönelik her türlü yardıma devam edeceklerini kaydetti.