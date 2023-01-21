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Kayseri protokolü karne dağıttı

EĞİTİM 21.01.2023, 15:00
Kayseri protokolü karne dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu’nda gerçekleşen öğrencilere karnelerini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu’nda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni’ne katıldı. 

Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Bülent Tercan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, okul girişinde minikler tarafından çiçeklerle karşılandı. Sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet edip, karnelerini dağıtan Büyükkılıç, öğrencilere hediyeler verdi.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, ‘iyi tatiller’ dileyerek, öğrencilere, bol bol dinlenip, kitap okumaları tavsiyelerinde bulundular.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bir eğitim öğretim yılının yarısının tamamlandığını vurgulayarak, “Yavrularımız 15 tatil olarak bilinen tatillerini yapacak, daha dinç ve dinlenmiş olarak ikinci yarıya başlayacak. Velilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dilerken, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri’nin eğitim alanında daha iyi noktalara taşınması için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, “Kayseri’mizin eğitimde aldığı mesafeyi de biliyoruz, inşallah daha fazlasını hep beraber yapma adına el birliğiyle Kayseri’yi eğitim alanında daha iyi noktaya taşıma adına birlikte gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, öğrencilerin karnelerini dağıttıklarını belirterek, çocukların mutluluklarından moral bulduklarını ifade etti. 

Kazasız belasız bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Çiçek, “Biz her güne başlarken, velilerin nasıl çocukları eve gelince sevinçle onları bekledikleri gibi, biz de her gün hem Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri hem de emniyetimizin trafik ekipleri ile ulaşımda sıkıntı yaşamamaları, öğretmenlerin bir öğrencinin burnu kanamaması derdiyle herkes dertleniyor” dedi.

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