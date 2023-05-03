Kayseri İncesu'ya 8 derslik lise binası

Kayseri'nin İncesu'da devlet-vatandaş katkısıyla yaptırılarak hibe edilecek olan 8 derslik lise binası inşaatına ait protokol, Vali Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve hayırsever Salih Hasır arasında Valilik toplantı salonunda imzalandıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve hayırsever Salih Hasır katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yapmış olduğu konuşmada, “Hayırseverimiz Salih Hasır amcamız, bütün birikimi ile İncesu’nun gençlerine, milletimizin çocuklarına armağan edecek bir lise yaptırma hayalinin olduğunu ifade etti. Salih amcam yıllarca İstanbul’da yaşamış, orada esnaflık yapmış yıllardır biriktirdiği parayı da ben bu milletimizin çocuklarının okuması için harcamak istiyorum, milletimiz için harcamak istiyorum demiş. Allah ondan razı olsun. Bende Kayseri Valisi olarak gerçekten çok mutlu oldum. Başta hayırseverimiz Salih amcamıza, İncesu belediye başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’te yaptığı konuşmada, “Başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere, hayırseverimiz Salih Amca’ya ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi

Hayırsever Salih Hasır’da “Memleketimin çocuklarının okuması için yıllarca birikim yaptım. Bugün böyle bir hayır yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Okul yaptırmak, memleketimizin çocuklarının okumasına vesile olmak en büyük hayalimdi. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Konuşmaların ardından, İncesu İlçesi Karamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan alan üzerine hayırsever Salih Hasır’ın katkılarıyla yapılacak olan 8 Derslik Lise binası inşaatına ait protokol, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever Salih Hasır tarafından imzalandı.