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Kayseri gençliğinden KAYMEK'e KPSS teşekkürü

EĞİTİM 18.11.2022, 09:15
Kayseri gençliğinden KAYMEK'e KPSS teşekkürü

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. 'nin (KAYMEK), KPSS Lisans Hazırlık Kursları’na yoğun katılım devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda markalaşmış birimi olan KAYMEK, kurs ve eğitimleriyle binlerce Kayseriliye dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK’in yoğun istek üzerine açılan ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans Hazırlık Kursları’na yoğun katılım olurken, sınava hazırlanan gençler KPSS Lisans Hazırlık kurslarından çok memnun olduklarını dile getirdiler. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİLER

KAYMEK bünyesinde ilk kez açılan KPSS Lisans Hazırlık Kurslarından memnuniyetlerini ve beklentilerini paylaşan gençler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Sınava hazırlanan Nadire Uğurlu, “KPSS kursu için buradayız. Birbirinden donanımlı hocalarımız var. Onların bilgilerinden faydalanıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu ücretsiz kurs gerçekten bizi çok mutlu etti” dedi.

Burak Yağanoğlu ise, “Buraya geldiğimiz baya iyi oldu. Verimli oldu bizim içinde. Tabi daha yeni başladı kurs ama. İyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Herkes kursa para veremiyor. Yani açıkçası bizim içinde çok iyi oldu” şeklinde konuştu. 

KAYMEK’e teşekkür eden Gül Özdilek de, “Daha öncesinde KPSS’ye kendim çalışıyordum. Hocalarla hiç çalışmamıştım. Benim için çok avantajlı oldu. İnşallah bu yıl hocalarımda sağ olsun onların desteği ve benim çabamla olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim KAYMEK’e” dedi. 

Zeynep Aslan ise KAYMEK eğitimcilerinin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Gündüzleri özel bir sektörde çalışıyorum. Akşamları böyle bir imkân sunduğu için Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyorum. Hocalarımız çok iyi. Severek geliyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Faydalı olacağını düşünüyorum.” 

www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıtları alınan KPSS kursu, KAYMEK Erciyes, KAYMEK Köşk ve KAYMEK TOKİ Tesisleri’nde ücretsiz şekilde yüz yüze eğitim şeklinde planlandı. KAYMEK, böylelikle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bir ilke daha imza atmış oldu.

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