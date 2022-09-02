Kayseri'de erken çocukluk eğitimine yeni bakış

Kayseri Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve kısa adı EYUDER olan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Erken Çocukluk Eğitimine Yeni Bakış " konulu uluslararası kongre 29 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İnternet üzerinden çevrimiçi düzenlenen ve 9 ayrı oturumda 25 konuşmacının katıldığı kongrenin düzenleme kurulunda Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut da yer aldı.

Kongrenin açılış ve kapanış programlarına Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferova da katılarak birer konuşma gerçekleştirdiler.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, erken çocukluk döneminde eğitimin giderek önem kazandığını belirterek, düzenlenen kongrenin önemine değindi.

Bir sonraki kongreyi Kayseri’de dost ve kardeş Azerbaycan ile ortaklaşa olarak yapmak istediklerini dile getiren Rektör Karamustafa, ‘iki devlet tek millet’ sloganıyla her konuda işbirliğinin önemine işaret etti ve kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti.