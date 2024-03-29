Kayseri'de çocuklar yeteneklerini bu üniversitede keşfedecekler

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bilimden sanata, spordan teknolojiye birçok alanda başarılı olacak çocukların kendini keşfedeceği Çocuk Üniversitesi'nde çocuklara yeteneklerini ortaya koyabildikleri yüksek özgüven ortamı sağlanacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çocukların yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğitim almalarını teşvik etmek istediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Önce aile, önce kadın temasıyla Melikgazi'mizde güzel bir proje olan Çocuk Üniversitesi’ni hayata geçireceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, en önemli değerlerimiz. Onların sayısal, sözel, sosyal ve matematik kabiliyetlerinin tespiti gelecekte başarılı olması açısından son derece önemli. Bu nedenle üniversiteye gitmeden önce çocuk yaşlardan başlayarak genç yaşlara kadar çocuklarımızın yeteneklerinin ölçüleceği, el becerilerinin tespit edileceği güzel bir üniversiteyi ilçemize kazandırıyoruz. Buradaki eğitimin amacı çocuğun var olan potansiyelini ortaya çıkarmak. Çocuk Üniversitesi’nin çocuklar üzerindeki etkisi çok büyük olacak. Bu üniversite yetenekli, yetenekli öğrencilerimizin potansiyeline hizmet ederek, hem ülkemiz hem de çocuklarımız için güzel geleceklere vesile olacak inşallah. Çeşitli eğitimler alarak geleceğe daha emin hazırlanacaklar. Projelerimizin her biri ilçemize çok yakışacak vizyoner proje. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.