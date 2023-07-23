Kayseri Büyükşehir'den üniversite adayına tercih desteği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri 25 Temmuz’da başlayacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, adaylara bu yıl da tercih danışmanlığı yapacak.
Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir, 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Kayseri Kale’sinde Tercih Danışmanlığı Günleri gerçekleştirecek.
Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
|0
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
|0
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|7. Erzurumspor
|0
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|8. Eyüpspor
|0
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|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
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|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
|0
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
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|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
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|3. Atletico Madrid
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|0
|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
|0
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|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
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|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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