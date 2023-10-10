Kayseri Büyükşehir'den ERÜ öğrencilerine çorba ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla üniversiteler ve kütüphanelerde hizmete sunduğu sıcak çorba dağıtım noktalarını genişletiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe derslikleri önünde sıcak çorba dağıtım noktası kurdu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Öğrenci dostu’ hizmet vizyonu doğrultusunda eğitim alanında takdir toplayan önemli hizmetlere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her eğitim öğretim döneminde üniversitelerde ve aralıksız şekilde kütüphanelerinde hizmet veren sıcak çorba dağıtım noktalarının sayısını arttırdı.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla KAYTUR tarafından ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe derslikleri önünde sıcak çorba dağıtım noktası kuruldu. Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz sıcak çorba hizmeti ile derslere gelen öğrencilerin içini ısıtırken, Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba hizmetinden faydalanan öğrenciler, uygulamanın öğrenciler açısından çok yararlı ve sevindirici olduğunu kaydederek Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kentteki tüm üniversitelerde sıcak çorba dağıtım hizmetine başlayan Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi’nde ise sıcak çorba ve çay hizmetini aralıksız sürdürüyor.