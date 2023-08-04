KAYMEK UZEM'den 28 bin öğrenciye eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren Uzaktan Eğitim Merkezi’nde (UZEM) 2020 yılından itibaren 231 kurs açarak toplam 28 bin 838 öğrenciye LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS sınavlarında ücretsiz eğitim imkânı sundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYMEK, UZEM birimi ile binlerce vatandaşa dokunmayı sürdürüyor.

Belediyelerde ilk ve tek uygulama olan KAYMEK UZEM ile zaman ve mekânı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilmelerini sağlıyor.

Gelişen ve dönüşen dünyada bir gereklilik olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim modeli bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla KAYMEK bünyesinde 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim faaliyetlerine başladı. KAYMEK UZEM ile kursiyerler istedikleri ortamda ihtiyaçları olan derslere ulaşılabilirken, senkron ve asenkron derslere katılıp, etüt ve deneme sınavları sayesinde kendilerini geliştirebiliyor.

231 KURS İLE TOPLAM 28 BİN 838 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

KAYMEK UZEM uzman eğitimci kadrosu ile 2020 yılından itibaren 231 kurs açarak toplam 28 bin 838 öğrenciye LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS sınavlarında ücretsiz eğitim imkânı sundu.

Özellikle yabancı dil ve kişisel gelişim kursları başta olmak üzere, Sanat ve Mesleki eğitim kurslarında da uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Öğrencilerin istek ve taleplerine göre sürekli yenilikçi bir anlayış içerisinde güncel kurslar ile yoluna devam eden KAYMEK UZEM faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, her geçen gün yenilenen, güncellenen sistemleri ve altyapısı ile vatandaşların ihtiyacı olan eğitim hizmetlerini sunmayı sürdürüyor.