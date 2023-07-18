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KAYMEK'ten sağlıkçılara Türk işaret dili kursu

EĞİTİM 18.07.2023, 08:45
KAYMEK'ten sağlıkçılara Türk işaret dili kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Türkiye’de bir ilke imza atarak, Devlet Hastanesi personeline Türk İşaret Dili (TİD) Temel Seviye ve Sağlık Terimleri Eğitimi’ne başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Hastane personeli, sağlık sorunları için hastaneye gelen işitme engelli bireylere daha çok yardımcı olacakları için eğitimden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Kayseri’de, yediden yetmişe hemen her yaş grubuna hitap eden, kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı görev bilen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada özverili hizmetlerine devam ediyor.

Kayserili vatandaşlara hizmet yolunda her zaman ilkleri sunan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ile faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Türkiye’de bir ilke imza atarak, Devlet Hastanesi personeline Türk İşaret Dili Temel Seviye ve Sağlık Terimleri Eğitimi’ne başladı.

Kursta kursiyerlere aldıkları bu eğitim sayesinde sağlık sorunları için Devlet Hastanesi’ne gelen işitme engelli vatandaşlara sağlık çalışanları tarafından daha kaliteli bir hizmet verilmiş olacak. Kursiyerler verilen kursun hastanede işitme engellilerle iletişim açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, KAYMEK’in Türk İşaret Dili Temel Seviye ve Sağlık Terimleri Eğitimi’nden çok memnun olduklarını dile getirdiler.

“HASTANEMİZE TEDAVİ İÇİN GELEN HASTALARIMIZA DAHA KOLAY YARDIMCI OLACAĞIZ”

Kayseri Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter olarak çalışan ve KAYMEK’te verilen eğitimden çok memnun olduklarını ifade eden Semra Fidanil, “KAYMEK’in düzenlemiş olduğu İşaret Dili Kursu’na başladık bir hafta önce. Hastanemize tedavi için gelen hastalarımıza yardımcı olacağız. Hocalarımızın güzel anlatımları sabrı ve güzel enerjileri sayesinde umarım çok güzel geçecek. Ücretsiz bir kurs. İş çıkış saatlerimize denk geliyor. Kurs sonrasında da PDF’ler ile ve Whatsapp gruplarıyla desteklediler bu da bizim için çok faydalı oluyor” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR KURS. ÇOK GÜZEL BİR AİLE”

Kayseri Devlet Hastanesi’nde 17 yıldır karşılama ve yönlendirme hizmeti sunan Mustafa Özdemir ise “Çalıştığımız süre boyunca en büyük problemimiz işitme engelli bireyler için iletişimdi. KAYMEK bünyesine böyle güzel bir kursun verildiğini duyduk. Yöneticilerin destekleri sayesinde donanımlı eğitimcilerle birlikte öğrenmeye geldik. Çok güzel bir kurs. Çok güzel bir aile. KAYMEK ailesine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ÖZELLİKLE SAĞLIK ALANINDA MUTLAKA VERİLMESİ GEREKEN BİR EĞİTİM”

İşaret dilinin her alanda olması gerektiğini dile getiren, KAYMEK Kurs Merkezlerinde İşaret Dili Öğretmeni olan Rabia Canangökçek, şöyle konuştu: “İşitme engellilere destek verecek, onların problemlerini çözecek ve aynı zamanda onlarla iletişime geçecek insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. İşaret dilinin her alanda olması gerektiğini düşünüyorum. Hem Adliye’de, hem hastanelerde sağlık çalışanlarında. Özellikle sağlık alanında mutlaka verilmesi gereken bir eğitim. İşitme engelliler kendi dertlerini, sıkıntılarını ifade edemiyorlar. Aslında onların dili var ama onlara engel koyan bizler oluyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu dili öğrenirse işitme engelli bireylerimize rahatsızlıklarında ve tedavilerinde rahatlıkla yardımcı olacaklardır.”

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