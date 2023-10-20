KAYMEK'in diksiyon kursu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK tarafından düzenlenecek diksiyon kursu kayıt almaya başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından İhtisas Tesisleri’nde düzenlenecek diksiyon kursuna kayıtlar alınmaya başladı.
‘Etkileyici konuşmak, dili tanımak, dili en etkili biçimde kullanmak, söz söylerken sözcüklerin seçilip düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı’ gibi anlamları içeren diksiyon konusunda, Türk Dili’ni düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir bizimde konuşmak veya sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi mesleki olarak kursiyerlere katkı sağlamak amacıyla KAYMEK tarafından kurs düzenleniyor.
Kayıtların www.kaymekonline.com adresinden alındığı diksiyon kursunda, detaylı bilgiler almak isteyen vatandaşlar, 0 352 231 80 31 numaralı telefonu arayabilecek.
ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENİYOR
Sanat ve mesleki eğitim alanlarında toplumun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik kursları düzenleyerek vatandaşların mesleki olarak yeterlilik edinmesine imkân tanıyan ve kursların bitiminde sertifika sunan KAYMEK, söz konusu hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3