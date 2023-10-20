KAYMEK'in diksiyon kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK tarafından düzenlenecek diksiyon kursu kayıt almaya başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından İhtisas Tesisleri’nde düzenlenecek diksiyon kursuna kayıtlar alınmaya başladı.

‘Etkileyici konuşmak, dili tanımak, dili en etkili biçimde kullanmak, söz söylerken sözcüklerin seçilip düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı’ gibi anlamları içeren diksiyon konusunda, Türk Dili’ni düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir bizimde konuşmak veya sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi mesleki olarak kursiyerlere katkı sağlamak amacıyla KAYMEK tarafından kurs düzenleniyor.

Kayıtların www.kaymekonline.com adresinden alındığı diksiyon kursunda, detaylı bilgiler almak isteyen vatandaşlar, 0 352 231 80 31 numaralı telefonu arayabilecek.

ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENİYOR

Sanat ve mesleki eğitim alanlarında toplumun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik kursları düzenleyerek vatandaşların mesleki olarak yeterlilik edinmesine imkân tanıyan ve kursların bitiminde sertifika sunan KAYMEK, söz konusu hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.