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Karne sevincini eğlenerek kutladılar

EĞİTİM 18.06.2023, 08:45
Karne sevincini eğlenerek kutladılar

Ferizli Belediyesi, çocukların karne tatiline girmesiyle birlikte özel bir etkinlik düzenleyerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever’de etkinliği ziyaret ederek çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.SAKARYA (İGFA) - Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklar arasında büyük bir heyecan yarattı. Belediye tarafından özenle hazırlanan etkinlik alanı, çocuklara keyifli bir atmosfer sunarak yaz tatiline renk kattı.

Ayrıca Ferizli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar için özel bir hatıra köşesi oluşturuldu. Bu köşede çocuklar, etkinliği ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekildi. Etkinlik boyunca çocuklar, arkadaşları ve aileleriyle birlikte keyifli anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştirebilmek için hatıra köşesine uğradılar.

Güvenli ve Ücretsiz Şişme Oyun Parkında Sınırsız Eğlence

7 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek olan şişme oyun parkı, çocuklara sınırsız eğlence imkânı sunacak. Dev kaydıraklar, tırmanma, zıp zıp atlama platformları gibi birbirinden farklı oyun alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlenecek.

Çocuklarımızın Mutluluğu Her Şeyden Önemli

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada çocukların mutluluğunu ve güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. Başkan Gündoğdu, "Çocuklarımızın yaz tatilini coşku ve heyecanla karşılamalarını istedik. Onların güvenli bir ortamda eğlenmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Şişme oyun parkımız da 7 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Şişme oyun parkımızla çocuklarımızın keyifli anlar yaşamasını ve unutulmaz anılar biriktirmesini sağlayacağız. Amacımız, çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmelerine destek olmak ve onların mutluluğunu paylaşmaktır. Tüm çocuklarımızı etkinliğimize davet ediyorum. Ferizli Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tever, Ferizli Belediyesi'nin Düzenlediği Etkinliği Ziyaret Ederek Çocukların Mutluluğunu Paylaştı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de etkinliği ziyaret ederek çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti. Tever, Ferizli Belediyesi'nin düzenlediği etkinliği takdirle karşıladığını belirterek Başkan Gündoğdu'ya teşekkür etti. Tever, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların mutlu olması için her türlü desteği vermeye hazırız. Ferizli Belediyemizin düzenlediği bu güzel etkinlik de bunun bir göstergesidir. Çocuklarımızın yaz tatilini eğlenerek geçirmelerine vesile olan bu etkinlikten dolayı Başkanımız İsmail Gündoğdu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek bizleri de mutlu ediyor. AK Parti olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Ferizli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, çocuklara unutulmaz anılar biriktirme ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunarken, aynı zamanda yaz tatiline sevinçli bir başlangıç yapmalarını sağladı. Çocuklar, renkli şişme oyun parkında arkadaşlarıyla birlikte koşup eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

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