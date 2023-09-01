Karabağlar'da eğitime tam destek

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye yeni bir tesis kazandırmayı hedeflediklerini söylediİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni akademik yıl başlamadan önce kısa sürede doldu.

Ülkemizde üniversite öğrencilerin barınma sıkıntısı yeni akademik yıl öncesi yeniden gündeme geldi. Yüksek fiyatlar nedeniyle aileler çocukları için nitelikli ve ekonomik seçenekler arıyor. Bu anlamda Karabağlar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu önemli bir seçenek oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 yıl önce hizmete açtığı yurt, yüksek standardı ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl tesisten yararlanan öğrencilerden büyük bölümü bu yıl için de kalmayı tercih etti. Mezuniyet, yer değişikliği gibi nedenlerle ayrılanların yerine de İzmir'de üniversite kazanan çok sayıda depremzede öğrenci yerleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 274 öğrenci kapasiteli tesisin taleplerin tamamını karşılamasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Karabağlar Belediyesi olarak eğitimi tüm güçleriyle desteklemeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Kız öğrenci yurdumuzu da bu anlayışla hayata geçirmiştik. Bugün görüyoruz ki önemli bir iş yapmışız. Hedefimiz ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve bütçe olanaklarımız ölçüsünde bir öğrenci yurdunu daha yaşama geçirmek. Bunun için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

SERVİS DE VAR

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binası yüksek standartlara sahip. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi belirli zaman dilimlerinde öğrencilere ulaşım hizmeti de sunuyor. Bu yılki yurt ücreti, öğrenciler ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 2670 lira (10 aylık toplam 26700 lira) olarak belirlendi.

EĞİTİME TAM DESTEK

Karabağlar Belediyesi, eğitime destek kapsamında Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun yanı sıra, KARBEM dersanesi aracılığıyla 1500 öğrenciyi, ücretsiz olarak lise ve üniversiteye hazırlıyor. İlçedeki okulların bakım ve onarımları yapılıyor. Ayrıca ilkokula yeni başlayan binlerce öğrencinin ailelerine “Eğitim Kart” dağıtılıyor. Aileler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını bu kart aracılığıyla, ilçedeki kırtasiyelerden sağlıyor. Böylece eğitim desteğinin yanı sıra ilçedeki esnaf da kazanmış oluyor.