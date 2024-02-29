Kahraman öğretmene Vali Akkoyun'dan teşekkür

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, nefes borusuna madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmeni ödüllendirdiŞehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, derste nefes borusuna madeni para kaçan ilkokul öğrencisini kurtaran Öğretmen Ferhat Erol’ü Başarı Belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Akkoyun, öğretmen Ferhat Erol ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i makamında kabul etti.

Kızıltepe ilçesindeki derste nefes borusuna madeni para kaçan Selahattin Eyyubi İlkokulunda 3'üncü sınıf öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Ferhat Erol’u kutlayan Vali Akkoyun, Erol’u Başarı Belgesiyle ödüllendirdi.

İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Vali Akkoyun, öğretmenin soğukkanlılığı ve bu hareketinin herkese örnek olduğunu ifade etti.