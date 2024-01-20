Kadınların akın ettiği kurslar
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkezlerde meslek sahibi oluyor. Kadınlar en çok dikişi-nakış, el sanatları ve bilgisayar kurslarını tercih ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfalı kadınların en uğrak mekanları haline gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Meslek edindirme kurslarının düzenlendiği merkezlerde kadınlar meslek öğreniyor.
Dikiş nakıştan el sanatlarına, okuma yazma kursunda Kuran kursuna, Bilgisayar kursundan spora kadar birçok kursun düzenlendiği Kadın Destek merkezlerinde kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sırrın Karşıyaka Kadın Destek Merkezine gelen kadın kursiyerler burada el becerilerini geliştirip meslek sahibi oluyor. Kadınlar en çok dikişi-nakış, el sanatları ve bilgisayar kurslarını tercih ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|4. Kocaelispor
|18
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Sakaryaspor
|18
|32
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Osasuna
|19
|22
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6