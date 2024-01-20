Kadınların akın ettiği kurslar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan merkezlerde meslek sahibi oluyor. Kadınlar en çok dikişi-nakış, el sanatları ve bilgisayar kurslarını tercih ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfalı kadınların en uğrak mekanları haline gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kış sezonunda da yoğun ilgi görüyor. Meslek edindirme kurslarının düzenlendiği merkezlerde kadınlar meslek öğreniyor.

Dikiş nakıştan el sanatlarına, okuma yazma kursunda Kuran kursuna, Bilgisayar kursundan spora kadar birçok kursun düzenlendiği Kadın Destek merkezlerinde kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sırrın Karşıyaka Kadın Destek Merkezine gelen kadın kursiyerler burada el becerilerini geliştirip meslek sahibi oluyor. Kadınlar en çok dikişi-nakış, el sanatları ve bilgisayar kurslarını tercih ediyor.