Kadın kooperatiflerine emek eğitimi

Ordu’da başlatılan tarım ve hayvancılık projeleri sonrası insan emeği üreten güce dönüşüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınların her yönden desteklenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, il genelinde 18 kadın kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kadın üreticilere eğitim verildi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, tarım ve hayvancılık alanında başlattığı topyekün kalkınma hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Daha önce “Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları Projesi” kapsamında “Yöresel Gıda Ürünü Geliştirme Kursu” verilen, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından kooperatiflerde üretilen ürünlerin satın alınmasıyla destek sağlanan kadın üreticilere yönelik yeni bir eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çiftçileri ve girişimcileri desteklemek amacıyla DOKA ile birlikte yürüttüğü “Ordu Kadın Kooperatifleri Öğreniyor Gelişiyor Projesi” kapsamında kadın çiftçilere yönelik eğitim programı verildi.

Dört gün boyunca farklı ilçelerde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağatay Alan, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimlere, kadın girişimciler katıldı. Eğitimlerde, girişimcilik, algı, yerelleşme, pazarlama, markalaşma ve hijyen konuları anlatıldı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALAN: “ORDU’DA ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR VAR”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağatay Alan, “Ülkemizin her köşesindeki kadın kooperatifleri kırsal kalkınma açısından çok önemli çalışmalara imza atıyor. Ordu’da güzel çalışmaların yapıldığını gördüm. Buradaki 18 kadın kooperatifi üyeleriyle kooperatifçiliğin önemi ve gereklilikleri, kadınların hali hazırda ürettikleri ürünler, bu ürünleri pazarlama yöntemleri, ürünlerin marka değeri, ürünlerin yerel kültürle bağlantısının kurulması gibi konularla ilgili değerlendirmeler yaptık. Ürettikleri ürünlerin çeşit, gramaj, ambalaj, marka ve logo açısından bakarak, işlerini daha ileri bir noktaya nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Bu eğitimin organize edilmesinde emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine, DOKA temsilcilerine ve eğitime katılan tüm kadın kooperatifi üyelerine teşekkür ederim” dedi.

KADIN ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Kadın Kooperatifi üyelerinden Fatma Uyar ise “Kooperatifimizde erişte, reçel, turşu, marmelat gibi ürünler üreterek aile ekonomimize katkı sağlamaya ve üretim konusunda çevremizdeki kadınlara örnek olmaya çalışıyoruz. Kooperatif çatısı altında yaptığımız çalışmalarda bütün kurumlar bizleri destekliyor. Bu desteklerle üye sayımızı ve üretim miktarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Hocamızdan ürettiğimiz ürünleri markalaştırma ve pazarlamayla ilgili çok değerli bilgiler aldık. Bizler için bu eğitimi düzenleyen ve bizi her zaman destekleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve katkılarından dolayı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na teşekkür ediyoruz” dedi.