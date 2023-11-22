İzmitli yöneticilere 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla meclis üyelerine ve belediye yöneticilerine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında meclis üyelerine ve belediye yöneticilerine Belsa Plaza’da bulunan Turuncu Salonda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM) Müdür V. Tuğba Güneş tarafından verilen eğitim verimli geçti.

Kocaeli İl Eylem Planı kapsamında düzenlenen eğitimde; toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri, 6284 sayılı kanun, başvuru mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.